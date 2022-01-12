TİKA, Macaristan'da "Yaşamaya Devam Et Derneği Engelli Bakım Evi"ni yeniledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ), Macaristan'ın Perbal şehrindeki "Yaşamaya Devam Et Derneği Engelli Bakım Evi"ni yeniledi.

Tika Budapeşte Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 1990'da engelli çocuk sahibi ebeveynlerin girişimleriyle kurulan Yaşamaya Devam Et Derneği tarafından 1996'da inşa edilen bakım evinde, dernek çalışanları ile gönüllülerin üstün gayretleriyle çoğunluğu ağır derecede olmak üzere bedensel ve zihinsel engelli 39 çocuk ve genç için barınma, bakım ve rehabilitasyon imkanı sunulurken, ayrıca engelli ailelerine rehberlik ve danışmanlık hizmeti sağlanıyor.

Yaşamaya Devam Et Derneği Perbal Engelli Bakım Evinin sosyal yardım faaliyetlerini sağlıklı bir yaşam alanında devam ettirebilmesi amacıyla Tika, 24 senedir yenilenemeyen 40 yatak kapasiteli bakım evinin merkez sakinlerinin gereksinimlerine uygun hale getirilmesi ve uzun vadede varlığını sürdürebilmesi için tadilat ve tefrişat desteğinde bulundu.

Merkezin açılış töreni TİKA Budapeşte Program Koordinatörlüğü, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği 2'inci Katibi Muzaffer Küçük ve dernek yetkililerinin katılımlarıyla düzenlendi.

TİKA ile Yaşamaya Devam Et Derneği iş birliğinde gerçekleştirilen bakım evinin yenilenmesi projesiyle engelli çocuklar ve gençler ile ailelerinin hayatlarının kolaylaştırılması, toplumsal yaşama dahil edilmeleri, fırsat eşitliğinin tesisine katkıda bulunulması ve engelli bireylerin sorunlarının çözümüne yönelik toplumsal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

AA / Mehmet Şah Yılmaz - Son Dakika Haberleri

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