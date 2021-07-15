TİKA, Macaristan'da 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı oluşturdu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Macaristan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin yıl dönümü kapsamında 15 Temmuz şehitleri anısına hatıra ormanı oluşturdu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Macaristan'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin yıl dönümü kapsamında 15 Temmuz şehitleri anısına hatıra ormanı oluşturdu.

TİKA tarafından, Macaristan Tarım ve Yaşam Bilimleri Üniversitesinin Gödöllö Kampüsü'nde 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan 251 kişinin anısına 251 fidan dikildi.

15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'nın açılış ve sembolik fidan dikim törenine Macaristan Tarım ve Yaşam Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Istvan Szabo, Budapeşte Büyükelçiliği İçişleri Müşaviri Arkın Eken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Temsilcisi Özgür Ezel, TİKA Budapeşte Program Koordinatörü Seda Dağlı, üniversitenin akademik kadrosu ile Macar ve uluslararası öğrencileri katıldı.

Törende konuşan Eken, 15 Temmuz'un yıl dönümünde, şehitlerin adlarının yaşatılması için TİKA tarafından kurulan hatıra ormanı ile canlarını feda eden şehitleri rahmetle ve gazileri ise şükranla andıklarını söyledi.

Programa katılmaktan büyük onur duyduğunu ifade eden Macaristan Tarım ve Yaşam Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Istvan Szabo, bu anlamlı günde böyle bir faaliyeti hayata geçiren TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Budapeşte Program Koordinatörü Seda Dağlı AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk milletinin tarihinin her zorlu dönemecinde gösterdiği feragati, cesareti ve onuru 15 Temmuz 2016'da bir kez daha ve hiç tereddüt etmeden sergileyerek, neden ve nasıl kadim bir millet olduğunu tüm dünyaya yeniden hatırlattığını söyledi.

Dağlı, "Tanzimat'la birlikte başlayan uzun soluklu demokrasi tarihimizin ve Kurtuluş Savaşı ile topyekün vücut bulan millet olma şuurumuzun, 29 Ekim 1923'le birlikte kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya arenasındaki yerinden zerre miskal geri adım atmayacağımıza dair irademizin 21. yüzyıla milletçe atılmış imzasıdır 15 Temmuz. Topa, tanka, uçak bombardımanına, mermilere karşı vatanını ve topraklarını vatan kılan değerlerini elinde ay yıldızlı bayrağıyla gövdesini ortaya koyarak savunan kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla aziz Türk milletinin mücadelesinin destanıdır 15 Temmuz. Devletimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün nüvesini oluşturup temellerini attığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yine onun ifade ettiği şekliyle, 'Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır; fakat Türk Milleti ilelebet payidar kalacaktır!' veciz sözleriyle dünyadaki ebediyetin millet kalabilmekle mümkün olduğunu göstermiş ve bugün burada bulunma sebebimiz olan 15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimiz bu düsturun 21. yüzyıldaki nişanesi olmuştur. " şeklinde konuştu.

TİKA tarafından kurulan 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı'nın Macar ve uluslararası öğrencilere yönelik olarak öğretmenlerinin kılavuzluğunda yürütülecek uygulamalı eğitimler ile geliştirilmesi vesilesiyle şehitlerin hatıralarının ebediyen yaşatılması amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Yılmaz