TİKA, Lübnan'daki engelli vatandaşlara 10 adet triportör desteği sundu - Haberler
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TİKA, Lübnan'daki engelli vatandaşlara 10 adet triportör desteği sundu

AA / İdiris Okuduci - Haberler | Güncel
TİKA, Lübnan'daki engelli vatandaşlara 10 adet triportör desteği sundu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Sayda kentindeki engelli vatandaşlara 10 adet triportör desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ), Lübnan'ın Sayda kentindeki engelli vatandaşlara 10 adet triportör desteğinde bulundu.

TİKA'nin satın aldığı triportörler, yaklaşan 1 Aralık Dünya Engelliler Günü dolasıyla, Sayda'daki Balsama Sağlık Merkezi'ne düzenlenen bir programla teslim edildi.

Araç devir teslim törenine Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, TİKA Lübnan Koordinatörü Orhan Aydın ve Balsama Sağlık Merkezi Başkanı Remzi Zeydan katıldı.

Törende kısa bir konuşma yapan Ulusoy, Dünya Engelliler Günü arifesinde böyle bir proje ile destekler sunulmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

TİKA tarafından temin edilen araçların engelli vatandaşların hayatında önemli değişikliklere vesile olacağını belirten Ulusoy, "İnşallah önümüzdeki günlerde engelli kardeşlerimizi bu araçları kullanırken göreceğiz." dedi.

TİKA'nın kendileri için bir gurur kaynağı olduğunu da dile getiren Ulusoy, Türk devletinin verdiği destekleri en iyi şekilde icra eden kurum olduğunu aktardı.

Türkiye'nin Lübnan'ın komşu ülkesi olmadığını ancak fiili olarak bu ülkede birçok yardım ve desteklerinin bulunduğunu kaydeden Balsama Sağlık Merkezi Başkanı Remzi Zeydan, araçlar dolayısıyla Türkiye ve TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA ve Balsama Sağlık Merkezi arasında bir protokol imzalandıktan sonra, araçların anahtarları merkeze teslim edildi.

TİKA, Lübnan'daki engelli vatandaşlara 10 adet triportör desteği sundu

TİKA, Lübnan'daki engelli vatandaşlara 10 adet triportör desteği sundu

TİKA, Lübnan'daki engelli vatandaşlara 10 adet triportör desteği sundu

TİKA, Lübnan'daki engelli vatandaşlara 10 adet triportör desteği sundu

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AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri

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