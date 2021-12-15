TİKA, Lübnan'daki çiftçilere el traktörü yardımında bulundu

AYDIN (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ), Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Lübnan'ın Baalbek vilayetindeki çiftçilere 15 el traktörü, 2 ton gübre ile sebze tohumu yardımı yaptı.

Tika'nın Baalbek vilayetine bağlı Duris beldesinde gerçekleştirdiği yardım teslim törenine TİKA Lübnan Koordinatörü Orhan Aydın, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Baalbek Müftüsü Şeyh Salih Sulh, Duris Belediyesi çalışanlarıyla çiftçiler katıldı.

El traktörlerinin anahtar teslim töreninde kısa bir konuşma yapan Ulusoy, TİKA'nın uzun süredir Lübnan'da özellikle çiftçilere destek amaçlı birçok yardım programını hayata geçirdiğini ifade etti.

Büyükelçi Ulusoy, Türkiye'nin bu zor süreçte Lübnan hükümeti ve halkının yanında durmaya devam edeceğini belirterek, TİKA üzerinden gelecekte farklı yardımların sunulacağını ve bundan da memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

TİKA Lübnan Koordinatörü Aydın da yardımın Duris Sosyal Derneği ile yaptıkları iş birliği kapsamında ihtiyacı olan çiftçilere sunulacağını aktardı.

Aydın, Baalbek'in kuzey Bekaa bölgesinde 5 köyde yerleşik 5 bin dönüm araziye sahip yaklaşık 200 Türkmen ailenin bulunduğunu sözlerine ekledi.