TİKA Lübnan'da ihtiyaç sahibi 10 bin aileye 150 tonluk gıda dağıtımına başladı

? Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), ekonomik kriz nedeniyle zor bir ramazan geçiren Lübnan'daki yoksul 10 bin aileye yardım elini uzattı.

? Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), ekonomik kriz nedeniyle zor bir ramazan geçiren Lübnan'daki yoksul 10 bin aileye yardım elini uzattı.

TİKA Beyrut Ofisi Koordinatörü Orhan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı yardım programı kapsamında Lübnan'da ihtiyaç sahibi ailelere yönelik toplam 150 tonluk gıda kumanyaları dağıtımına başladıklarını söyledi.

Ekonomik krizdeki Lübnan'da son bir yılda yerel para biriminin aşırı değer kaybetmesiyle halkın alım gücünün ciddi anlamda düştüğüne dikkati çeken Aydın, şunları kaydetti:

"TİKA Erenler Sofrası ramazan ayı faaliyeti kapsamında başkent Beyrut ve Trablusşam şehirleri başta olmak üzere Nebatiye, Şuf, Sayda şehirleri ile Akkar ve Bekaa bölgelerinde bulunan 50'den fazla köy, belediye, dernek, vakıf ve kuruluşla iş birliğinde her kesimden 10 bin aileye ulaştırılacak gıda kolilerinin teslimatına başlandı."

İhtiyaç sahibi Lübnan vatandaşlarının yanı sıra Suriyeli ve Filistinli mültecilerin de yardımlardan yararlanacağını dile getiren Aydın, gıda kumanyalarının şeker, pirinç, mercimek, kuru fasulye, nohut, bulgur, nohut, şehriye, makarna, sıvı yağ, salça, tahin ve helva gibi temel ürünlerden oluştuğunu ifade etti.

Lübnan'daki ekonomik ve siyasi durum

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonunun raporuna göre, ülkede 2019'da yüzde 28 olan yoksulluk oranı 2020'de yüzde 55'e yükseldi.

Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları büyütürken yeni bir hükümet krizi de doğurdu.

Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Geldi