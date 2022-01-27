TİKA Lübnan'da çikolata atölyesinin kurulumuna destek oldu

AYDIN (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ( Tika ), Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yerel bir dernekle iş birliğinde bir çikolata üretim atölyesi kurdu.

Tika ve Charity Hub Derneğinin desteğiyle kurulan atölyenin açılış törenine Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, TİKA Lübnan Koordinatörü Orhan Aydın ve çikolata atölyesi çalışanları katıldı.

Beyrut Büyükelçisi Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Lübnan'da böylesi bir projenin ilk defa gerçekleştirilmesinden mutlu olduklarını dile getirerek, kadınlara istihdam sağlaması ve zor süreçte destekler sunmasından dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA'nın Lübnan'daki son projelerinin genellikle istihdam amaçlı olduğuna dikkati çeken Ulusoy, Lübnanlıların son 2 yıldır içerisinde bulunduğu ekonomik krizde böylesi projelerin çok anlamlı olduğunu söyledi.

TİKA Lübnan Koordinatörü Aydın da "Choco Pundit markası altında yerli malzemelerle imal edilen çikolatanın, satın alma gücü rekor seviyelere inen halkın, uygun fiyatlarla erişimine katkı sağlanmasını amaçladık." dedi.

Aydın, proje sayesinde 5 kadına da istihdam sağlandığını kaydetti.