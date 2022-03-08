TİKA, Lübnan'da bir yiyecek atölyesinin kurulumuna destek verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ), Lübnan'ın Trablusşam kentinde bir yiyecek içecek üretim ve satış atölyesinin kurulumuna destek sağladı.

Tika'nın destek sağladığı projenin açılışına Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, TİKA Lübnan Koordinatörü Orhan Aydın ve Trablusşam'daki bazı yetkililer katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde gerçekleştirilen proje açılışının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, "TİKA, ağırlıklı olarak kadınların çalıştığı geleneksel yiyecek içecek üretim ve satış atölyesinin teşrifatı ve kurulumuna destek verdi. Kadınlar günü olması dolayısıyla TİKA'nın kadınların istihdamına ne kadar önem verdiğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

TİKA'nın Lübnan'da son dönemde gerçekleştirdiği projelerin daha çok istihdam ve kadına yönelik olduğunun altını çizen Ulusoy, "Biz de Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği olarak TİKA'nın projelerine destek vermekten ve buradan olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Projenin açılışından sonra Ulusoy ve beraberindeki heyet, 1902'de inşa edilen ve TİKA tarafından 2015'te restorasyonu yapılan Trablusşam'daki Tarihi Hamdiye Saat Kulesi'ni ziyaret etti.

Büyükelçi Ulusoy daha sonra yine TİKA tarafından yeniden inşa edilen 400 yıllık Trablusşam Mevlevihanesini ziyaret etti ve yetkililerden bilgi aldı.