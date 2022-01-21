TİKA Lübnan'a 20 adet giysi geri dönüşüm kumbarası hibe etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'daki giysi geri dönüşüm projesine 20 adet kumbara hibe ederek destek sağladı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ), Lübnan'daki giysi geri dönüşüm projesine 20 adet kumbara hibe ederek destek sağladı.

Tika'nin Lübnan'da 2017'den beri geri dönüşüm alanında faaliyet gösteren "Fabricaid" adlı kuruma teslim ettiği giysi kumbaraları için başkent Beyrut'ta bir tören düzenlendi.

Törene Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, TİKA Lübnan Koordinatörü Orhan Aydın ile Fabricaid yetkilileri katıldı.

Beyrut çarşı merkezine konulan giysi kumbarasının açılışını yaptıktan sonra AA muhabirine konuşan Ulusoy, "Kumbaralarda toplanan kıyafetler, elden geçirilip temizlenerek alım gücü son derece düşük olan insanların kullanımına sunulacak." ifadelerini kullandı.

Çevre dostu bu sosyal kalkınma projesine destekleri için TİKA'ya teşekkür eden Ulusoy, "TİKA'nın özellikle son yıllarda yaptığı faaliyetler sayıca giderek artıyor. Bu yüzden Türkiye Beyrut Büyükelçiliği olarak gurur ve mutluluk duyuyoruz." dedi.

TİKA Koordinatörü Aydın da projeye destek kapsamında 20 adet giysi kumbarasının, Beyrut ile Cebel Lübnan vilayetine bağlı Şuf kentinde farklı konumlara dağıtıldığını söyledi.

Aydın, kumbaralar aracılığıyla yıllık 5 bin kıyafetin geri kazandırılmasının öngörüldüğünü kaydetti.