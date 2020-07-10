TİKA, Litvanya'daki Kırım Türklerinin yanında
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TİKA, Litvanya'daki Kırım Türklerinin yanında

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Litvanya'da yaşayan Kırım Türklerine çeşitli alanlarda gerçekleştirdiği projelerle destek oluyor ve Türk kültürünün Doğu Avrupa'da yaşatılmasına katkı sağlıyor.

TİKA, Litvanya'daki Kırım Türklerinin yanında
10.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:22

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Litvanya'da yaşayan Kırım Türklerine çeşitli alanlarda gerçekleştirdiği projelerle destek oluyor ve Türk kültürünün Doğu Avrupa'da yaşatılmasına katkı sağlıyor.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, TİKA desteğinde Litvanya'nın Trakai kentinde Litvanya'daki Tatar Türkleri Kültürel Faaliyetlerin Desteklenmesi Projesi çerçevesinde Litvanya Müslüman Dini Topluluklar Konseyince "Altınorda'nın Ok ve Yayları" etkinliği düzenlendi.

Türk Tatar geleneğinin uygulamalar ve törenlerle anlatıldığı programa Türkiye'nin Vilnius Büyükelçisi Gökhan Turan, Azerbaycan'ın Vilnius Büyükelçiliği yetkililerinin yanı sıra Kazakistan, Özbekistan, Polonyalı vatandaşlar ve Litvanya'da yaşayan Türk asıllı toplulukların temsilcileri katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Litvanya Müslüman Dini Topluluklar Konseyi Başkanı Müftü Aleksandras Beganskas, "Elimdeki bu ok ve yay, 1410'daki Zalgris (Grunwald) Savaşı'nda, Töton Şövalyelerine karşı Avrupa'da kazanılan ilk büyük zaferde Kırım Türklerinin Polonya ve Litvanya ordularına verdiği desteği sembolize etmekte olup, o günden bu yana Kırım Türklerinin Litvanya'da 700 yılı aşkın bir süredir varlıklarını nesilden nesile aktarılan kültürel değerleri sayesinde sürdürebildiklerinin, bunun da Kırım Türk (Tatar) kültürünün sağlam köklere sahip olduğunun bir göstergesi." dedi.

Etkinlikte Litvanya Okçuluk Federasyonu eğitimcileri tarafından okçuluk atölyesi gerçekleştirilerek, katılımcılara Kırım Türk kültürünün yerel ürünleri ikram edildi.

Kırım Türkleri yaz okuluna TİKA desteği

Tatar Kültür Merkezi tarafından bu yıl yedincisi düzenlenecek Kırım Türkleri Yaz Okulu programı 2014 yılından beri TİKA ile Litvanya Kültür Bakanlığı ve Kültür Konseyi tarafından destekleniyor.

Litvanya'da yaşayan soydaş ve akraba toplulukların milli benlik ve kültürlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarılması hedeflenen bu projede yüzlerce Kırım Türk gencine yönelik güreş, okçuluk, binicilik, müzik, Türk ve Tatar halk dansları ile el sanatları gibi alanlarda çeşitli faaliyetler yürütülüyor.

TİKA, salgında Kırım ve Karay Türklerini yalnız bırakmadı

TİKA, Kovid-19 salgını sırasında da Litvanya'daki Kırım ve Karay Türklerine yardımlarını sürdürdü.

TİKA, Kovid-19 sürecinde uygulamaya koyduğu Gıda Destek Programı kapsamına Litvanya'yı da dahil ederek Litvanya'nın 8 farklı bölgesinde 14. yüzyıldan itibaren Litvanya'da yaşayan Kırım ve Karay Türklerinden oluşan 100 aileye gıda kolileri teslim etti.

Programda, ayrıca Vilnius'taki Ulusal Onkoloji Enstitüsü'nde Kovid-19 ile mücadele eden Litvanyalı sağlık çalışanları ve hastalardan oluşan 500 kişiye Türkiye'nin Litvanya ile dayanışmasını göstermek üzere Litvanya'daki Tatarlar tarafından hazırlanan sıcak yemekleri dağıttı.

Litvanya Kırım ve Karay Türkleri

Baltık ülkelerindeki yaklaşık 10 bin Kırım Türk'ünün 3 bin 500'ü Litvanya'da yaşıyor. Dil, gelenek ve görenekleri itibariyle Litvanya Kırım Türkleri ile aynı kültür bağına sahip Karay Türkleri de 1397 yılından itibaren Litvanya'da yaşıyorlar. Musevi inancına sahip Karay Türklerinden 300 aile bugün Litvanya'da yaşıyor ve Kıpçak Türkçesi kullanıyor.

TİKA, Litvanya'daki Kırım ve Karay Türklerine destek projeleri kapsamında, ülkenin ikinci büyük şehri Kaunas'ta 1933 yılında yaptırılan ancak zaman içinde tahribata uğrayan Kaunas Camisini restore ettirmiş ve cami ibadete açılmıştı.

Kaynak: AA

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