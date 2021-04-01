TİKA, Libya'da işitme engelliler spor kulübü için tesis açtı
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TİKA, Libya'da işitme engelliler spor kulübü için tesis açtı

Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel
TİKA, Libya'da işitme engelliler spor kulübü için tesis açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA), Libya'nın başkenti Trablus'taki bir işitme engelliler spor kulübü için açtığı tesis hizmete girdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın (TİKA), Libya'nın başkenti Trablus'taki bir işitme engelliler spor kulübü için açtığı tesis hizmete girdi.

Hayyu'l Endülüs ilçesindeki Oya İşitme Engelliler Spor Kulübü'nün yeniden kurulan ve donanım desteği sağlanan tesisinin açılışına, TİKA Libya Koordinatörü Gıyaseddin Karatepe, ilçenin Belediye Başkanı Muhammed el-Fiteysi, kulüp yetkilileri ve işitme engelli üyeler katıldı.

TİKA Koordinatörü Karatepe, tesisin engelli bireylere sunacağı imkanlar hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellilere, başta aileleriyle rahat anlaşabilmeleri için en önemli enstrüman olan işaret dili eğitimleri verileceğini söyledi.

Karatepe, "Bu eğitimler, aileleri de kapsayacak şekilde, çocuk, genç ve yetişkin seviyesinde periyodik olarak devam edecek. Bunun yanı sıra sosyal ve iş hayatına adapte olmalarını kolaylaştırmak için mesleki bilgisayar eğitimleri verilecek. Ayrıca psikolojik destek eğitimleri de bu tesiste gerçekleştirilecek." diye konuştu.

Libya'da resmi rakamlara göre, 5 bini başkent Trablus'ta olmak üzere 45 bin işitme engelli bulunduğunu aktaran Karatepe, ancak şu ana kadar bu şekilde bir işaret dili eğitiminin "Libya genelinde söz konusu olmadığını" belirtti.

Ülkede 2011 yılında yaşanan devrime kadar dezavantajlı kesimin yok sayıldığını kaydeden Karatepe, "2011'den sonra sınırlı imkanlarla kurulan bu tür oluşumlar ise ortaya çıkan iç karışıklıklar ve baş gösteren istikrarsızlıktan dolayı bu anlamda bir eğitim sunamadılar." dedi.

Belediye Başkanı Fiteysi de, "TİKA, bizim bile belediye olarak sunduğumuzun ötesinde projeler sunuyor." diye konuşarak, TİKA'ya ve kulüp yöneticilerine engellilere sundukları hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

Libya'da 2012'den bu yana faaliyet gösteren TİKA, toplumun hayat standardını yükseltmeye yönelik 100'e yakın sosyal projeye imza attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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