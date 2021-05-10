TİKA, Libya'da 1500 ihtiyaç sahibi aileye gıda ve hijyen kolisi yardımında bulundu
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TİKA, Libya'da 1500 ihtiyaç sahibi aileye gıda ve hijyen kolisi yardımında bulundu

TİKA, Libya'da 1500 ihtiyaç sahibi aileye gıda ve hijyen kolisi yardımında bulundu
Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) "Erenler Sofrası Ramazan Programı" kapsamında, Libya'daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen kolisi yardımı yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) "Erenler Sofrası Ramazan Programı" kapsamında, Libya'daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen kolisi yardımı yaptı.

Program kapsamında TİKA, başkent Trablus'ta 1500 ihtiyaç sahibi aileye ulaştı.

Gıda paketinin içerisinde her ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak un, şeker, tuz, yağ gibi temel gıda maddelerinin yanı sıra hijyen malzemeleri de bulunuyor.

2021 yılının Cumhurbaşkanlığı tarafından Yunus Emre ve Türkçe Yılı, Hacı Bektaş Veli Yılı ve Ahi Evran Yılı olarak ilan edilmesi kapsamında TİKA, ramazan ayı faaliyetlerini "Erenler Sofrası" adı altında yürütüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Aydemir

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