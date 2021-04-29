TİKA, Kenya ve Cibuti'de ramazan yardımında bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TİKA, Kenya ve Cibuti'de ramazan yardımında bulundu

TİKA, Kenya ve Cibuti'de ramazan yardımında bulundu
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) ramazanda yürüttüğü "Erenler Sofrası" programı kapsamında, Kenya ve Cibuti'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) ramazanda yürüttüğü "Erenler Sofrası" programı kapsamında, Kenya ve Cibuti'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı.

TİKA Nairobi Koordinatörü Eyüp Yavuz Ümütlü, Kenya'nın başkenti Nairobi'deki bölgenin en büyük camisi Jamia'da 100 aileye gıda yardımı yapıldığını belirtti.

Ümütlü, Kenya'daki ihtiyaç sahibi kişilere yardım yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Öte yandan Afrika Boynuzu ülkesi Cibuti'de ise 330 aileye 16,5 ton gıda yardımında bulunuldu.

Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran'ın ölüm yıl dönümünün anısına TİKA'nın "Erenler Sofrası" olarak adlandırdığı program kapsamında 87 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Derya Yanık Ersin Tatar Meral Akşener
Magazin Hadise Cem Yılmaz Merve Dizdar Burcu Biricik
Spor Muslera Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TİKA, Kenya ve Cibuti'de ramazan yardımında bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 06:48:04. #1.15#

title