TİKA, Kenya ve Cibuti'de ramazan yardımında bulundu

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) ramazanda yürüttüğü "Erenler Sofrası" programı kapsamında, Kenya ve Cibuti'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) ramazanda yürüttüğü "Erenler Sofrası" programı kapsamında, Kenya ve Cibuti'de ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı.

TİKA Nairobi Koordinatörü Eyüp Yavuz Ümütlü, Kenya'nın başkenti Nairobi'deki bölgenin en büyük camisi Jamia'da 100 aileye gıda yardımı yapıldığını belirtti.

Ümütlü, Kenya'daki ihtiyaç sahibi kişilere yardım yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Öte yandan Afrika Boynuzu ülkesi Cibuti'de ise 330 aileye 16,5 ton gıda yardımında bulunuldu.

Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran'ın ölüm yıl dönümünün anısına TİKA'nın "Erenler Sofrası" olarak adlandırdığı program kapsamında 87 ülkede ihtiyaç sahiplerine ulaşılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak