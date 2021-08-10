TİKA, Kenya'daki arıcılık enstitüsüne ekipman bağışladı
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TİKA, Kenya'daki arıcılık enstitüsüne ekipman bağışladı

TİKA, Kenya'daki arıcılık enstitüsüne ekipman bağışladı
Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kenya'daki küçük ölçekli çiftçilerin büyümesine katkıda bulunmak için Ulusal Arıcılık Enstitüsüne ekipman bağışı yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kenya'daki küçük ölçekli çiftçilerin büyümesine katkıda bulunmak için Ulusal Arıcılık Enstitüsüne ekipman bağışı yaptı.

TİKA Nairobi Koordinatörü Eyüp Yavuz Ümütlü, AA muhabirine, balı test etmeye yarayacak ekipmanların hem kaliteli bal üretilmesi hem de Kenya'nın bu alanda güçlenmesine yardımcı olacağını söyledi.

Ümütlü, "Türkiye, küçük ölçekli çiftçilerin arıcılık konusunda eğitilmesini sağlamak için Kenya'daki arıcılık sektörünü desteklemeye devam edecek." diye konuştu.

Kenya Tarım, Hayvancılık, Balıkçılık ve Sulama Bakanlığı Baş Sekreteri Harry Kimtai de Türkiye'nin zengin arıcılık geçmişine sahip dünyanın en büyük bal üreticilerinden biri olduğunu söyledi.

Kimtai, ülkesindeki çiftçilerin kendi tüketimlerine yönelik balı üretmek için arı beslediğini ancak arıları ticari amaçla beslemenin bambaşka bir şey olduğunu vurguladı.

Ayrıca Kimtai, Türk hükümeti ve halkına da destekleri için teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tufan Aktaş

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