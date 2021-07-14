TİKA, Kenya'da 15 Temmuz şehidi Murat Ellik'in adının verildiği kütüphaneyi yeniledi
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TİKA, Kenya'da 15 Temmuz şehidi Murat Ellik'in adının verildiği kütüphaneyi yeniledi

TİKA, Kenya'da 15 Temmuz şehidi Murat Ellik'in adının verildiği kütüphaneyi yeniledi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kenya'da, 15 Temmuz'da şehit olan Murat Ellik'in adının verildiği kütüphaneyi yeniledi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kenya'da, 15 Temmuz'da şehit olan Murat Ellik'in adının verildiği kütüphaneyi yeniledi.

TİKA, Türkiye'nin Nairobi Büyükelçiliğinde görevini tamamlamasından sonra 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Murat Ellik'in adının verildiği Dagoretti Lisesi'ndeki kütüphaneyi yenilemesinin ardından törenle açtı.

Açılış törenine, Türkiye'nin Kenya Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu, TİKA Nairobi Koordinatörü Eyüp Yavuz Ümütlü, milletvekilleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Türkiye'nin Nairobi Büyükelçisi Miroğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, eğitim dahil her konuda Kenya'ya yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

Yenilenen kütüphanenin Murat Ellik anısına topluma hizmet edeceğini ifade eden Miroğlu, Dagoretti Lisesi'nin Büyükelçilikle kardeş okul olacağını söyledi.

TİKA Nairobi Koordinatörü Ümütlü de eğitime yatırım yapmanın, ülkenin geleceğine yatırım yapmak olduğunu belirterek, TİKA'nin Kenyalı öğrencilerin kaliteli eğitim almasına katkı sağlamaya devam edeceğini kaydetti.

Dagoretti Lisesi Müdürü Peter Orero ise Türkiye gibi ortakların okula yardım etmesinden büyük onur duyduğunu dile getirerek, "Bu kütüphane bize çok yardımcı olacak ve öğrencilerimiz çok faydalanacak." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

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TİKA, Kenya'da 15 Temmuz şehidi Murat Ellik'in adının verildiği kütüphaneyi yeniledi - Haberler
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