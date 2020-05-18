TİKA Karadağ'da Gıda ve Hijyen Destek Programı başlattı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Karadağ'da Gıda ve Hijyen Destek Programı başlattı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Karadağ'da Gıda ve Hijyen Destek Programı başlattı.

TİKA tarafından Karadağ'ın salgınla mücadalesine destek olmak amacıyla Karadağ İslam Birliği iş birliğiyle başlatılan program çerçevesinde ihtiyaç sahibi 5 bin kişiye gıda ve hijyen paketi ulaştırıldı.

Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat Fejzic, TİKA'nın her yıl olduğu gibi ramazanda Karadağ'daki ihtiyaç sahiplerini unutmadığını belirtti, yardımları nedeniyle Türkiye ve TİKA'ya teşekkür etti.

TİKA Podgorica Program Koordinatörü Muhammed Ünal da Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde zor günlerin yaşandığını anımsatarak, program kapsamında Karadağ'da 35 ton gıda ve hijyen desteği sağladıklarını söyledi.

TİKA, Karadağ'da farklı projelere devam ediyor

Bu arada, TİKA'nın Balkanlar ve Doğu Avrupa'da başlattığı programlar kapsamında, Karadağ'ın güneyindeki Ulcinj şehrinde mikro bazlı zeytin işleme tesisi de kuruldu.

Buradaki zeytin üretiminden Maslinari Pistule Zeytin Üreticileri Birliğine bağlı 60 üretici ve çevre köylerin faydalandığı ifade edildi.

Öte yandan, Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi ile TİKA, Karadağ'da geçimini tarımla sürdürmeye çalışan halkın ekonomik yapılarına, sürdürülebilir gıda üretimine ve gıdaya erişim güvenliğine katkı sağlanmaya devam ediyor.

Kaynak: AA