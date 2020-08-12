TİKA, Kamerun'a eğitim desteğini sürdürüyor Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamerun'un Foumban şehrinde eğitim altyapısının desteklenmesi amacıyla 700 öğrenci kapasiteli ortaokula 2 derslikli ek hizmet binası inşa etti.

Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kamerun'un Foumban şehrinde eğitim altyapısının desteklenmesi amacıyla 700 öğrenci kapasiteli ortaokula 2 derslikli ek hizmet binası inşa etti.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Foumban şehri Njimom kasabası Foyet köyünde bulunan, hem ortaokul hem lise olarak dönüşümlü şekilde kullanılan Foyet Ortaokulunun ihtiyaç duyduğu 2 derslikli ek hizmet binası, TİKA tarafından tamamlanarak hizmete açıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle okulların kapalı olduğu dönemde inşası tamamlanan yeni binanın açılış törenine, Türkiye'nin Yaounde Büyükelçisi Ayşe Saraç, TİKA Yaounde Koordinatörü Mehmet Yazgan ve Foumban Vali Başyardımcısı Dipoko Ngoun Emmanuel Serge katıldı.

Yazgan, yaptığı açıklamada, daha önce 700 öğrenciye hizmet vermekte olan Foyet Ortaokulunun kapasitesinin TİKA tarafından yapılan dersliklerle 1000'e yükseldiğini belirtti.

Yazgan, özellikle ülkenin kırsal bölgelerinde nitelikli eğitime ulaşımın kolaylaştırılması için eğitim projelerine devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA