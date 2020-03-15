TİKA Kabil Üniversitesine meyvecilik araştırma ve uygulama bahçesi kuracak Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Afganistan'ın başkentindeki Kabil Üniversitesi Ziraat Fakültesine meyvecilik araştırma ve uygulama bahçesi kuracak.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Afganistan'ın başkentindeki Kabil Üniversitesi Ziraat Fakültesine meyvecilik araştırma ve uygulama bahçesi kuracak.

Kabil Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlenen protokol törenine Rektör Hamidullah Faruki, TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal, fakülte dekanları ve öğretim görevlileri katıldı.

Törende konuşan Kabil Üniversitesi Rektörü Faruki, Afganistan ile Türkiye arasındaki dostluğun yüzyıllar öncesine dayandığını ve son yüzyılda daha da güçlendiğini söyledi.

Afganistan'ın hassas bir dönemden geçtiğini ifade eden Faruki, Türkiye'nin Afganistan halkını hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirtti.

Faruki, Türkiye'nin daha önce Kabil Üniversitesine birçok alanda yardımda bulunduğunu kaydetti.

TİKA Kabil Koordinatörü Çal da TİKA olarak Afganistan'da 2005 yılından itibaren önce Kabil, daha sonra Mezar-ı Şerif ve Herat'ta olmak üzere 3 ofisle faaliyetlerine devam ettiklerini vurguladı.

Çal, TİKA olarak Afganistan devleti ve halkının kalkınması için bin 300'ün üzerinde projeyi hayata geçirdiklerinin ve bundan sonraki süreçte de faaliyetlerinin süreceğinin altını çizdi.

Kabil Üniversitesi Ziraat Fakültesine kuracakları meyvecilik araştırma ve uygulama bahçesinin eğitim alanında çığır açacağına inandıklarını dile getiren Çal, "Bahçeye bin 500'ün üzerinde kiraz, 240 şeftali ve 240 erik fidanını Türkiye'den getirtiyoruz." dedi.

Çal, bahçenin sadece eğitim için değil aynı zamanda gelir kaynağı sağlanması için de önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından bahçenin kurulması için hazırlanan protokol Kabil Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Gulam Resul Faizi ve TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal tarafından imzalandı.

Kaynak: AA