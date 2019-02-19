Tika Gürcistan'da Girişimci Gençler İçin Eğitim Merkezi Açtı

- TİKA Gürcistan'da girişimci gençler için eğitim merkezi açtı

TİFLİS - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından tadilatı yapılan Gürcistan Girişimci Gençler Akademisi Eğitim Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Gürcistan'da Borçalı Türklerinin yoğunlukta yaşadığı Kvemo Kartli bölgesinin Marneuli kentinde TİKA'nın desteğiyle tadilatı yapılan Gürcistan Girişimci Gençler Akademisi ofisinin açılış töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Kvemo Kartli Bölgesi Vali Yardımcısı Zaur Darğall, Gürcistan Milletvekili Ruslan Haciyev, Marneuli Belediye Meclisi Başkanı Amiran Giorgadze, eğitim merkezine destek veren TİKA ve Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkürlerini iletti.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, akademi merkezinin Türkiye ve Gürcistan arasında 26 yıllık dostluğun simgesi olduğunu ifade ederek, "Bunu bir nehir, göl, deniz ve okyanus yapmak hepimizin elinde" dedi. Yazgan, açılışa katılan milletvekili Ruslan Haciyev'e, Belediyesi Meclis Başkanı Amiran Giorgadze'ye ve diğer yetkililere teşekkür etti.

TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ ise, Gürcistan'ın Kvemo Kartli bölgesinde faaliyete başlayan eğitim merkezine tadilat ve donanım alanında destek verildiğini ifade etti. Demirdağ, "Buradaki arkadaşların asıl amaçları, bölgedeki yetenekli gençleri bir araya getirerek etkinlikler düzenlemek, üniversite öğrencilerinin eğitimlerini sağlamak, onları farklı alanlarda yönlendirmek, genel olarak da gençlerin duyarlı vatandaşlar olarak yetişmesini sağlamak" diye konuştu.

Kaynak: İHA