TİKA gönüllüsü Türk öğrenciler Sırbistan'da

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Sırbistan'a gelen 20 öğrenci, başkent Belgrad'daki Türk kurumlarını ziyaret etti.

TİKA'nın koordinasyonunda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Türkiye Gençlik Vakfı iş birliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen programa katılan üniversite öğrencileri, Sırbistan'daki Türk kurumlarının çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Öğrenciler, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliğinin yanı sıra TİKA, AA, THY ve Yunus Emre Enstitüsünü (YEE) ziyaret etti.

TİKA Belgrad Koordinatörü Çağla Gültekin Tosbat, program kapsamında Türkiye'den 540 öğrencinin 35 ülkeyi ziyaret edeceğini aktararak, Sırbistan'a gelen öğrencilere hem Türkiye'nin kamusal gücünü hem de bu ülkedeki faaliyetlerini göstermeyi hedeflediklerini söyledi.

Öğrenci grubunun mihmandarı Özgül Atik de program kapsamında TİKA'nın Sırbistan'da yürüttüğü çalışmaları yerinde göreceklerini belirterek, Sırbistan'daki Osmanlı mirası eserleri de yerinde inceleyip tarihi notlar alacaklarını kaydetti.

Sırbistan'da 4 Ağustos'a kadar çeşitli faaliyetlerde bulunacak gönüllüler, program kapsamında, Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Novi Pazar'da TİKA tarafından yenilenen mahkemede eğitim alacak, ardından buradaki 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret edecek.

Sjenica'daki 15 Temmuz fidanlığında bakım faaliyetlerine de katılacak olan öğrenciler, Belgrad'da TİKA tarafından restorasyonu devam eden ve tamamlanan Osmanlı eserlerini de yerinde inceleme imkanı bulacak.

Kaynak: AA