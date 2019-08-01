TİKA gönüllülerinden Gürcistan'da kermes

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında genç gönüllüler Gürcistan'da düzenledikleri kermesle ihtiyaç sahipleri için yardım topladı.

TİKA'nın koordinasyonunda Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), Türk Hava Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA), Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) iş birliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı"na katılan Türkiye'nin farklı üniversitesinden 18 öğrenci, Gürcistan'da Sarvanoba halk festivaline katıldı.

Kvemo Kartli bölgesinde Tsalka şehrine yakın bir yaylada düzenlenen ve Gürcistan'da yaşayan Karapapak Türkleri'nin geleneksel festivali olarak bilinen Sarvanoba'ya katılan TİKA'nın gönüllü elçileri ve TİKA Tiflis Ofisi tarafından bölgedeki ihtiyaç sahibi insanlara yardım toplamak amacıyla kermes organize edildi.

TİKA'nın genç gönüllülerinin bir hafta boyunca yerel vatandaşlarla birlikte hazırladığı çeşitli el sanatları eserleri, el yapımı bebekler, Türkiye, Gürcistan ve Azerbaycan mutfağından yemekler, festivalde satışa sunuldu.

TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, Kvemo Kartli bölgesinde yer alan Marneuli şehri Belediye Başkanı Zaur Dargali, TİKA Tiflis Ofisi yetkilileri, Gürcistan'ın çeşitli bölgelerinden binlerce kişinin katıldığı festivalde kurulan TİKA gönüllüleri masası birçok kişi tarafından ziyaret edildi.

Halk dansları gösterilerinin yanı sıra Türkçe ve Gürcüce şarkıların söylendiği festivalde, katılımcılar kermese yoğun ilgi gösterdi.

Kermeste alışveriş yapan Zaur Dargali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ataları Karapapak Türklerinin bu yaylaya zamanında sık sık geldiğini, Sarvanoba festivalini düzenleyerek atalarının adetlerini yaşatmaya çalıştıklarını kaydetti.

TİKA gönüllüleri ile yerel kadınların ürettiği sanat eserleri ve yemeklerin kermeste satılmasının önemini vurgulayan Dargalli, "Burada kadınların çalışmasına ve aktif faaliyetlerine önemli destek sağladığı için TİKA'ya özelikle teşekkür etmek istiyorum." dedi.

TİKA'nın genç elçileri kermes için birkaç gün hazırlık yaptı

"2019 Tecrübe Paylaşım Programı"na katılan Türkiye'nin farklı üniversitesinden öğrenciler yaklaşık 3 gün boyunca geleneksel el yapımı bebek ve keçecilik üzerine el sanatları atölyesinde çalışmalar yaptı.

Gürcü el sanatları ustaları, "Geçmişin Unutulan Oyuncakları" isimli proje kapsamında eskiden çocukların oyuncak olarak kullandığı mısır koçanından yapılan el yapımı bebekler ve keçeden şal, kilim ve benzeri malzemelerle çalışmalar yapmak üzere genç gönüllülere eğitim verdi.

Kvemo Kartli bölgesindeki Sadakhlo kasabasında düzenlenen eğitimler sırasında bölge halkından kadınlar da sürece destek verdi. Proje kapsamında ayrıca Türk, Gürcü ve Azerbaycan mutfağından yemekler hazırlandı.

Gürcistan'a bu yıl gelen TİKA gönüllülerinin ilk grubunun programı bugün sona erdi.

Kaynak: AA