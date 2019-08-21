TİKA gönüllülerinden Gürcistan'da ağaçlandırma faaliyeti

21.08.2019 16:28

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Gürcistan'da hatıra fidanlığı oluşturdu.

TİKA gönüllüleri, başkent Tiflis'e 1 saatlik mesafede Gardabani kentinde bulunan Dostluk Evi çevresindeki arazide fidan ekimi çalışmalarına katıldı.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki dostluğa binaen 300 sedir ağacı fidanı diken 16 gönüllü, daha sonra temizlik çalışmalarına katıldı.

Türk kurumlarına ziyaret

Gönüllüler, Tiflis'te faaliyet gösteren Türk kurumlarını da ziyaret etti.

Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan tarafından kabul edilen genç gönüllüler, burada Türk-Gürcü ilişkileri, iki ülke halkları arasındaki dostluk ve Türkiye'nin Gürcistan'daki faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Yazgan, TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ'ın da katıldığı görüşmede gönüllülerin sorularını yanıtladı.

TİKA gönüllüleri, Türk Hava Yolları, Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Maarif Vakfının Tiflis ofislerini de ziyaret etti.

Gönüllüler, cuma gününe kadar ülkede faaliyetlerde bulunacak.

500 Türk gönüllü öğrenci 35 ülkede

TİKA tarafından Anadolu Ajansı (AA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk Hava Yolları (THY), Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), TRT ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) başta olmak üzere çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde yapılan "Tecrübe Paylaşımı Programı" ile üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amaçlanıyor.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen program kapsamında Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 500 öğrenci, 35 ülkeye saha ziyareti yapıyor ve ülkelerde hayata geçirecekleri faaliyetlere ilişkin eğitimler alıyor.

Kaynak: AA