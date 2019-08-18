TİKA gönüllülerinden Ahıska Türklerine ziyaret

18.08.2019 23:44

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) koordinasyonunda düzenlenen "2019 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Gürcistan'a gelen 16 gönüllü öğrenci, Ahıska Türklerini ziyaret ederek, tarımsal faaliyetlerine destek oldu.

TİKA gönüllüleri, Samtskhe-Javakheti bölgesindeki Ahıska kentine yakın Vale şehrine giderek, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) tarafından 1944'te sürgün edilen ve 2007'de vatanına dönen 99 yaşındaki Seyfettin Dursunov'u ziyaret etti.

Dursunov, Ahıska Türklerinin yaşadığı sürgün günlerini anlatarak, TİKA'nın desteğiyle ev sahibi olduğunu belirtti. Dursunov, "TİKA'ya, Türk halkına ve herkese yardımları için teşekkür ederim." dedi.

Öğrenciler daha sonra Ahıska'daki ailelerle görüştü. Genç gönüllüler, tarımla geçimini sağlayan Ahıska Türklerinin TİKA desteğiyle oluşturdukları seralarında fide ekimi çalışmalarına katıldı.

Gönüllüler daha sonra Rabat Kalesi'ni gezdi.

500 Türk gönüllü öğrenci 35 ülkede

TİKA tarafından Anadolu Ajansı (AA), Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Türk Hava Yolları (THY), Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK), TRT ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) başta olmak üzere çeşitli kurum ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde yapılan "Tecrübe Paylaşımı Programı" ile üniversite öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması amaçlanıyor.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen program kapsamında Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 500 öğrenci, 35 ülkeye saha ziyareti yapıyor ve ülkelerde hayata geçirecekleri faaliyetlere ilişkin eğitimler alıyor.

Kaynak: AA