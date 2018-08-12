Tika Gönüllüleri Senegal'de Okul İnşaatında Çalıştı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) koordinatörlüğünde düzenlenen "2018 Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Senegal'e gelen gönüllü gençler Ziguinchor kentine bağlı köylerde çeşitli faaliyetlerde bulundu.

TİKA gönüllüleri Senegal ekip başkanı Orhan Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada 15 kişilik ekiple 500 nüfuslu ve suya erişimi olmayan Djibelor köyüne gittiklerini, burada TİKA tarafından kurulan güneş enerjili su pompası sistemini açılış törenine katıldıklarını, köylülerin su kuyusu nedeniyle Türk halkına şükranlarını ilettiklerini ifade etti.

Aydın, ayrıca köye ait meyve bahçelerini koruma amacıyla TİKA tarafından gerçekleştirilen tel örgü çevreleme çalışmalarına iştirak ettiklerini, köyde yaşayan öğrencilere yönelik elektronik devre kurulumu ve el feneri yapımı ile güneş enerji sistemlerine ilişkin uygulamalı eğitim programı düzenlediklerini aktardı.

Genç gönüllülerden Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü öğrencisi Bahri Özdemir de Djibelor köyünden sonra gittikleri Talloum köyünde danslarla ve müziklerle karşılandıklarını anlattı.

Köyde bir okulun duvarı için temel kazıp tuğla imal yaptıklarını, kuyudan su taşıyan kadınlara yardım ettikleri belirten Özdemir, "Yerel danslara eşlik edip çocuklarla oyunlar oynadık. Senegal'e geldiğimiz için mutluyuz. Bizi buralara getiren, burada ve dünyanın birçok yerinde yardım faaliyetlerinde bulunan, mazlumun yanında olan TİKA'ya çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Gönüllülerden İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ahmed Abdulhamid Akbayır da, insanların ten rengi ve dilleri farklı olsa da, Senegal'de kendini hiç yabancı hissetmediğini söyledi.

Akbayır, "Gülümsemenin rengi her yerde aynı ve sıcak. Bu topraklar sanki daha önce hiç gelmediğim bir evim, sanki yıllardır görmediğim kardeşlerim var." ifadelerini kullandı.