Tika Gönüllüleri Bosna Hersek Etabını Tamamladı - Saraybosna

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) bu yıl ikincisi düzenlenen "Tecrübe Paylaşım Programı" kapsamında Bosna Hersek'e gelen gönüllü elçiler, farklı şehirlerde gerçekleştirdikleri programlarını tamamladı.

TİKA'nın Tecrübe Paylaşım Programı'na katılan 14 öğrenci, Bosna Hersek'te sekiz gün boyunca çok sayıda yardım ve kültür faaliyetine katılarak çalışmalarını tamamladı.

TİKA Bosna Hersek Koordinatörü Ömer Faruk Alımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden öğrencilerin Bosna Hersek programına katıldığını belirterek, gönüllü elçilerin tarım hayvancılık, meslek eğitimi, tadilat ve restorasyon projeleri başta olmak üzere birçok sektördeki çalışmaya katıldığını bildirdi.

Programlar boyunca öğrencilerin tecrübe ve birikimlerini yerel kurum ve halk ile paylaştığını ifade eden Alımcı, çalışmalara katılan öğrencilerin de söz konusu çalışmalarda tecrübeler kazandığını aktardı.

Alımcı, TİKA'nın bu projedeki amacının hem yapılan çalışmaları tanıtmak hem de yerel halkın bu çalışmalar hakkında bilinçlenmesini sağlamak olduğunu dile getirdi.

"Ücra köşelerde bile TİKA'nın çok faaliyeti olduğuna şahit olduk"

Tecrübe Paylaşım Programı'na katılan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Derya Bilici de sekiz günlük programa çok sayıda proje sığdırdıklarını kaydederek, "TİKA'nın buradaki projelerini bizzat yerinde görme imkanı bulduk. Ücra köşelerde bile TİKA'nın çok faaliyeti olduğuna şahit olduk. Osmanlı'dan kalma yapıların restorasyon çalışmalarından, tarım hayvancılık alanına kadar çok sayıda projede yer aldık." diye konuştu.

Bilici, Bosna Hersek'in kırsal alanlarını da ziyaret ettiklerini dile getirerek, gittikleri yerlerde insanların kendilerini çok sıcak karşıladığını aktardı.

Bosna Hersek'teki Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında 14 öğrenci sekiz gün boyunca, Saraybosna, Zenica, Mostar, Fojnica, Doboj gibi şehirlerde farklı alanlarda çalışmalar yürüttü.

Proje kapsamında öğrenciler Bratunac'da Kovan Dağıtımı, Travnik'te Elçi İbrahim Paşa Medresesi İnşaatı, Doboj'da Doboj İstok DUJE Barınma Merkezi'nde Tecrübe Paylaşımı çalışmalarına da katıldı.

Gönüllü elçiler ziyaretleri sırasında Srebrenitsa'daki Potoçari Anıt Mezarlığı'nı da ziyaret ederek burada şehitler için dua etti.

Öğrenciler programlarının son gününde Anadolu Ajansının (AA) Saraybosna'daki ofisini ziyaret ederek gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bu arada TİKA'nın 30 ülkede gerçekleştirdiği Tecrübe Paylaşım Programı'na 500 öğrenci katılıyor.