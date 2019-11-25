TİKA, Gine'de yenidoğan birimi kurdu

25.11.2019 16:46 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:46

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), her yıl binlerce yenidoğanın hayatını kaybettiği Batı Afrika ülkesi Gine'deki bir hastanede yenidoğan bölümü kurdu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, TİKA'nın katkılarıyla ülkenin ilk hastanesi özelliğini taşıyan Konakri Ignace Deen Hastanesi'nde kendi oksijenini üretebilen yenidoğan bölümü kuruldu.

Ülkenin sağlık sektörüne destek olan TİKA'nın kurduğu birimle Gine'de binlerce yenidoğanın hayatta kalması sağlanabilecek.

Kurulan birimde oksijen jeneratörlü sistemle bölüm aynı zamanda kendi oksijenini üretebilecek. Düşük hava tüketimiyle büyük ölçüde enerji tasarrufu sağlayan sistem, diğer gaz kaynaklarının neden olduğu güvenlik risklerini ortadan kaldırıyor.

Jeneratörle yerinde oksijen gazı üretimi sayesinde dış kaynaklı oksijen gazı tedarikinin getirdiği tekrar dolum, sipariş işlemleri, tank kirası, sevkiyat ücretleri ve gelecekte oksijen tedarikçisinin fiyat artırması gibi ek yükler de ortadan kalkıyor.

Kesintisiz çalışabilme özelliği sayesinde oksijenin bitmesinden kaynaklanan durmalar ve üretim kayıpları meydana gelmiyor. Sistemin bir ay içerisinde devreye sokulması planlanıyor.

Gine Halk Sağlığı Bakanlığı Ulusal Direktörü Dr. Sekou Ahmed Tidiane Barry de projeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Barry, "TİKA, Gine sağlık sektörünün kanayan yarasına merhem olacak. Neonatal alanında ülkemizde bir dram yaşanıyor. Sadece Ignace Deen Hastanesi'ne 2016'da 1118, 2017'de 792 ve 2018'de 646 yenidoğan hasta başvurdu. Gerekli ekipmandan yoksun olduğumuz için anne kucağında battaniye sıcaklığı ile bebekleri hayatta tutmaya çalışıyoruz fakat yüzlercesi hayatını kaybetti, annelerin çığlıkları hastane koridorlarını inletti." ifadelerini kullandı.

Gine'de yenidoğan alanında büyük bir eksiklik yaşanıyor. Bu alanda sadece Donka Üniversite Hastanesi'nde Anne ve Çocuk Sağlığı Merkezi adı altında bir bölüm yer alıyor. Bölümde yenidoğanların hayata tutunmalarını sağlayacak ne ekipman ne de kapasite bulunuyor.

Donka Anne ve Çocuk Sağlığı Merkezi'nde 2017'deki elektrik kesintisi sırasında jeneratör eksikliğinden dolayı 20 bebek hayata gözlerini yummuştu.

Gine Cumhurbaşkanı Alphe Conde'nin eşi Djene Kaba Conde, 2017'deki Türkiye ziyaretinde bu olayı anlatarak durumun vahametinden bahsetmiş ve TİKA tarafından merkezin jeneratör ihtiyacı giderilmişti.

Kaynak: AA