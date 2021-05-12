TİKA Gambiya'daki yatılı okul ve yetimhanelerde iftar verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TİKA Gambiya'daki yatılı okul ve yetimhanelerde iftar verdi

TİKA Gambiya'daki yatılı okul ve yetimhanelerde iftar verdi
Anadolu Ajansı / Adam Abu - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), "Erenler Sofrası" ramazan programı kapsamında Gambiya'daki yatılı okul ve yetimhanelerde iftar verdi, ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıttı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), "Erenler Sofrası" ramazan programı kapsamında Gambiya'daki yatılı okul ve yetimhanelerde iftar verdi, ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıttı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, TİKA, Gambiya Yüksek İslam Konseyi, Gambiya Engelliler Federasyonu ve Banjul Belediyesi iş birliğinde ramazan ayı boyunca çeşitli faaliyetlerde bulundu.

Ramazan programı kapsamında Gambiya'daki ihtiyaç sahibi yatılı okul ve yetimhanelerde iftarlık dağıtıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini azaltmak ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla ülke genelinde 1500 aileye 25 ton gıda paketi dağıtıldı. Yardımda her aileye 25 kilogram pirinç, 5 litre sıvı yağ ve 5 kilogram şeker verildi.

Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Tolga Bermek, TİKA'nın Gambiya'ya yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Gambiya Hükümet Yetkilisi Landing Sanneh de ülkede bir yılda üç farklı projenin TİKA tarafından desteklendiğini kaydederek Türkiye ve TİKA'ya şükranlarını sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Sağlık Bakanlığı'ndan Ramazan Bayramı'nda beslenme önerileri
Son Dakika: Şehit aileleri arife ve bayramın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
Son Dakika: Şehit aileleri arife ve bayramın birinci günü kısıtlamadan muaf tutulacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Faik Öztrak Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Şallı Kenan Doğulu Jennifer Lopez Caner Cindoruk
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TİKA Gambiya'daki yatılı okul ve yetimhanelerde iftar verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 13:20:48. #1.16#

title