TİKA Gambiya'daki yatılı okul ve yetimhanelerde iftar verdi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), "Erenler Sofrası" ramazan programı kapsamında Gambiya'daki yatılı okul ve yetimhanelerde iftar verdi, ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıttı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), "Erenler Sofrası" ramazan programı kapsamında Gambiya'daki yatılı okul ve yetimhanelerde iftar verdi, ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıttı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, TİKA, Gambiya Yüksek İslam Konseyi, Gambiya Engelliler Federasyonu ve Banjul Belediyesi iş birliğinde ramazan ayı boyunca çeşitli faaliyetlerde bulundu.

Ramazan programı kapsamında Gambiya'daki ihtiyaç sahibi yatılı okul ve yetimhanelerde iftarlık dağıtıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisini azaltmak ve ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla ülke genelinde 1500 aileye 25 ton gıda paketi dağıtıldı. Yardımda her aileye 25 kilogram pirinç, 5 litre sıvı yağ ve 5 kilogram şeker verildi.

Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Tolga Bermek, TİKA'nın Gambiya'ya yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Gambiya Hükümet Yetkilisi Landing Sanneh de ülkede bir yılda üç farklı projenin TİKA tarafından desteklendiğini kaydederek Türkiye ve TİKA'ya şükranlarını sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adam Abu