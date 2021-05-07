TİKA Gabon'da 440 ihtiyaç sahibine gıda yardımı yaptı
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TİKA Gabon'da 440 ihtiyaç sahibine gıda yardımı yaptı

TİKA Gabon'da 440 ihtiyaç sahibine gıda yardımı yaptı
Anadolu Ajansı / Ömer Erdem - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Orta Afrika ülkesi Gabon'da İslam İşleri Yüksek Konseyi ile iş birliği çerçevesinde, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Orta Afrika ülkesi Gabon'da İslam İşleri Yüksek Konseyi ile iş birliği çerçevesinde, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

Librevil Büyükelçiliğince ramazan vesilesiyle yürütülen proje kapsamında, Librevil'deki İkinci Hasan Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Müslüman ailelere, Angondje yetimhanesine, bazı kadın derneklerine, bir akıl hastanesine ve bir huzurevine toplam 440 gıda kolisi teslim edildi.

Törende konuşan Librevil Büyükelçisi Nilüfer Erdem Kaygısız, "Ramazan ayı vesilesiyle düzenlenen ve TİKA sayesinde gerçekleştirilen bu hayırlı proje, Türk ve Gabon halklarını birbirine daha da yakınlaştırdı." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem

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