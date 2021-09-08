TİKA, Filistin'in El-Halil Belediyesi'ne yol çizgi aracı hibe etti

Belediye Başkanı Ebu Suneyne, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Filistin'e sürekli desteğinden dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkanı Ebu Suneyne, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Filistin'e sürekli desteğinden dolayı teşekkür etti.

El-Halil Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Dairesi'nde düzenlenen törenle Bursa'dan getirilen yol çizgi aracı belediye başkanlığına teslim edildi.

Törene, El-Halil Belediye Başkanı Teysir Ebu Suneyne, TİKA'nın Filistin Koordinatörü Ahmet Refik Çetinkaya ve çok sayıda belediye çalışanı katıldı. Belediye Başkanı Ebu Suneyne, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Filistin'e sürekli desteğinden dolayı teşekkür etti. Ebu Suneyne, TİKA'nın Filistin'in genelinde ve özellikle de El-Halil'de yürüttüğü projelerden övgüyle bahsederek, yol çizgi aracının Filistin'in tamamında ilk defa El-Halil Belediyesi ekipmanına dahil edildiğini vurguladı.

Öte yandan TİKA'nın Filistin Koordinatörü Çetinkaya ise, söz konusu yol çizgi aracının tamamen yerli bir Türk malı olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin El-Halil'deki projelerini sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.

"TİKA'nın Filistin'deki faaliyetleri"

TİKA, 2005 yılında açtığı Filistin Ofisi aracılığıyla eğitim, sağlık, acil yardım, su ve kamu sağlığı, üretim sektörü, ortak tarihi mirasın korunması ile idari ve sivil altyapının güçlendirilmesi gibi alanlarda yüzlerce projeyi hayata geçirdi. AA

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Kaynak: Habermetre