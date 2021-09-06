TİKA, Filistin'in El-Halil Belediyesi'ne yol çizgi aracı hibe etti
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TİKA, Filistin'in El-Halil Belediyesi'ne yol çizgi aracı hibe etti

TİKA, Filistin'in El-Halil Belediyesi'ne yol çizgi aracı hibe etti
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kenti belediyesine yol çizgi aracı desteğinde bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın El-Halil kenti belediyesine yol çizgi aracı desteğinde bulundu.

El-Halil Belediyesi'ne bağlı Fen İşleri Dairesi'nde düzenlenen törenle Bursa'dan getirilen yol çizgi aracı belediye başkanlığına teslim edildi.

Törene, El-Halil Belediye Başkanı Teysir Ebu Suneyne, TİKA'nın Filistin Koordinatörü Ahmet Refik Çetinkaya ve çok sayıda belediye çalışanı katıldı.

Belediye Başkanı Ebu Suneyne, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Filistin'e sürekli desteğinden dolayı teşekkür etti.

Ebu Suneyne, TİKA'nın Filistin'in genelinde ve özellikle de El-Halil'de yürüttüğü projelerden övgüyle bahsederek, yol çizgi aracının Filistin'in tamamında ilk defa El-Halil Belediyesi ekipmanına dahil edildiğini vurguladı.

Öte yandan TİKA'nın Filistin Koordinatörü Çetinkaya ise, söz konusu yol çizgi aracının tamamen yerli bir Türk malı olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin El-Halil'deki projelerini sürdürmeye devam edeceğini kaydetti.

TİKA'nın Filistin'deki faaliyetleri

TİKA, 2005 yılında açtığı Filistin Ofisi aracılığıyla eğitim, sağlık, acil yardım, su ve kamu sağlığı, üretim sektörü, ortak tarihi mirasın korunması ile idari ve sivil altyapının güçlendirilmesi gibi alanlarda yüzlerce projeyi hayata geçirdi.

TİKA, Filistin'in El-Halil Belediyesi'ne yol çizgi aracı hibe etti
TİKA, Filistin'in El-Halil Belediyesi'ne yol çizgi aracı hibe etti
TİKA, Filistin'in El-Halil Belediyesi'ne yol çizgi aracı hibe etti
TİKA, Filistin'in El-Halil Belediyesi'ne yol çizgi aracı hibe etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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