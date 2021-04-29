TİKA, Etiyopya'da ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımında bulundu
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TİKA, Etiyopya'da ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımında bulundu

TİKA, Etiyopya'da ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımında bulundu
Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) ramazanda yürüttüğü "Erenler Sofrası" programı kapsamında, Etiyopya'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) ramazanda yürüttüğü "Erenler Sofrası" programı kapsamında, Etiyopya'da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yapıldı.

TİKA Addis Ababa Program Koordinatörü Cengiz Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yetim çocuklara hizmet veren Yetim Care Children Center, Etiyopya Kanser Merkezi ve Legetafo Mülteci kampında, temel gıda malzemeleri içeren 850 yardım kolisi dağıtıldığını kaydetti.

Polat, "Bildiğimiz gibi 2021, UNESCO tarafından 'Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli ve Ahi Evran Yılı' olarak ilan edilmiş ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan himayelerinde kutlanmasına karar verilmiştir. Bu yüzden TİKA olarak biz de dünyanı dört bir yanında kurduğumuz sofralara 'Erenler Sofrası' adını verdik." ifadelerini kullandı.

Etiyopya'nın İslam'ın ilk müezzini Bilal-i Habeşi'nin memleketi olduğu, Müslümanların ilk hicret yurdu ve Müslümanlara kucak açan Adil Kralı Hz. Necaşi'nin ülkesi olduğunu anlatan Polat, "TİKA olarak Etiyopya'daki en önemli projelerimizden birisinin Harar'daki Osmanlı döneminden kalma konsolosluk binasının restorasyonu, diğerinin ise Hz. Necaşi'nin ve 15 sahabenin türbelerinin restorasyonu olduğunu da büyük bir iftiharla ifade etmek isterim." diye konuştu.

Polat, İslam'ın ilk muhacirlerine kucak açan Etiyopya'nın bugün bazı sıkıntılar yaşadığını ve bu zor günlerinde Etiyopyalılara yardım eli uzatmak istediklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Kavak

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