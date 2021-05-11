TİKA'dan Uruguay'daki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı

BUENOS Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) "Erenler Sofrası Ramazan Programı" kapsamında, Uruguay'daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı yapıldı.

BUENOS Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) "Erenler Sofrası Ramazan Programı" kapsamında, Uruguay'daki ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı yapıldı.

Türkiye'nin Montevideo Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 100 gıda kolisi ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Türkiye'nin Montevideo Büyükelçisi Hüseyin Müftüoğlu tarafından Uruguay İslam Merkezi ve halka açık aşevine teslim edildi.

Düzenlenen törene Müftüoğlu'nun davetiyle Filistin Büyükelçisi Nadya Rasheed de katıldı.

İki Büyükelçi tarafından yapılan konuşmalarda tüm Müslümanların barış ve huzur içinde idrak ettikleri ramazan ayının sonunda Kudüs ve Filistin'de yaşananların herkesi dehşet ve üzüntüye düşürdüğü belirtilerek, Filistin halkının maruz kaldığı şiddet kınandı.

Uruguaylılara Filistin halkıyla birlik ve dayanışma çağrısı yapıldı.

Büyükelçi Müftüoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk hükümetinin, Filistin halkının haklı mücadelesinin ve vazgeçilemez haklarının uluslararası alanda korunması noktasında diplomatik temas ve çabalarını yoğun şekilde sürdürdüğünü belirterek, Türkiye'nin her zaman Filistin halkının yanında olacağını söyledi.

Filistin Büyükelçisi Rasheed de uluslararası kefiye gününe dikkati çekerek, Filistin halkının en önemli sembollerinden olan kefiyeye ait bu özel günün aynı zamanda Uruguay ile Filistin halkı arasında bir dayanışma günü olmasını dilediğini belirterek, her zaman Filistin'in yanında olması dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik