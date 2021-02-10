TİKA'dan Ukrayna'ya sağlık alanında destek
10.02.2021 10:59 | Son Güncelleme: 10.02.2021 11:02
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ukrayna'da Lviv Bölge Çocuk Psikonöroloji Dispanserinde duyusal oda kurdu.
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ukrayna'da Lviv Bölge Çocuk Psikonöroloji Dispanserinde duyusal oda kurdu.
TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, duyusal odanın kurulmasıyla nörolojik veya zihinsel patolojisi olan 50 çocuk rehabilitasyon hizmetleri alma imkanı buldu.
Duyusal terapi, psikolojik sorunları olan çocukların sosyalleşmesini kolaylaştırıyor ve toplumsal hayata adaptasyonlarını sağlıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Talha Yavuz