TİKA'dan Ukrayna Eğitim Altyapısına Destek
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TİKA'dan Ukrayna Eğitim Altyapısına Destek

16.03.2021 12:01 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:23
TİKA'dan Ukrayna Eğitim Altyapısına Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Ukrayna'nın Herson Bölgesinde bulunan "İvuşka" Anaokuluna destek sağlandı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Ukrayna'nın Herson Bölgesinde bulunan "İvuşka" Anaokuluna destek sağlandı.

Ukrayna'nın Herson Bölgesi, Geniçesk Reyonu, Novooleksiyivka köyünde bulunan ve Kırım Tatar çocuklarının da eğitim gördüğü İvuşka Anaokulu binasının tadilatı ve okul bahçesine çocuk oyun alanı kurulumu TİKA'nın desteği ile gerçekleştirildi.

Kırım Tatar çocukları da dahil olmak üzere 134 öğrencinin eğitim gördüğü okulun açılış töreninde söz alan Geniçesk Birleşmiş Topluluk (OTG) Başkanı Oleksandr Tulupov ve Anaokulu Müdürü Naile Dubskih, ülkenin geleceği olan çocuklara yönelik yapılan proje vesilesiyle Türkiye ve TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

Açılış töreninde söz alan TİKA Ukrayna Program Koordinatörü Cüneyt Esmer, okul öncesi eğitimin önemini vurgulayarak, bir arada eğitim gören Ukraynalı ve Kırım Tatar çocukları için sıcak ortamın sağlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gerçekleştirilen proje ile anaokulunda eğitim kalitesinin yükseltilmesine, öğrenciler ve eğitmenler için sağlık normlarına uygun ortam oluşturulmasına, öğrencilerin fiziksel ve ruhsal gelişimine ve okulun işlevselliğinin artırılmasına katkıda bulunuldu. - ANKARA

TİKA'dan Ukrayna Eğitim Altyapısına Destek
TİKA'dan Ukrayna Eğitim Altyapısına Destek
TİKA'dan Ukrayna Eğitim Altyapısına Destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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