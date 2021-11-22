TİKA'dan Ukrayna'da Tiyatroya Engelsiz Erişilebilirlik Projesi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( Tika ) Ukrayna'nın Lviv şehrindeki Maria Zankovetska tiyatrosunun engelsiz giriş bölümünü yeniledi.

Lviv Maria Zankovetska Tiyatrosu Engelsiz Erişilebilirlik Projesi kapsamında engellilerin sosyal ve kültürel hayata dahil edilmesi amacıyla tiyatronun engelsiz giriş bölümü ile sıhhi odaları yenilendi.

Yaklaşık 800 seyirci kapasiteli tiyatro hizmet binası, şehrin merkezinde eski şehir denilen bir bölgede yer alıyor. 1842 yılında inşaatına başlanan ve tarihi bir mimarisi bulunan tiyatro şehrin en eski kültür binası konumunda.

Lviv şehri Ukrayna'nın en turistik şehirlerinden biridir. Dünyanın birçok ülkesinden Lviv'e gelen turistlerin mutlaka uğradığı yerlerden birisi de Maria Zankovetska Tiyatrosu'dur.

Hareket engelli seyircilerin kültürel faaliyetlerden maksimum yararlanabilmeleri ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesi amacıyla başlatılan proje ile Ukrayna'nın kültürel ve sanatsal faaliyetlerin merkezi konumundaki Lviv şehrinin kültürel altyapısına destek sağlanmış oldu.

Proje kapsamında Lviv Maria Zankovetska Tiyatrosu'nda engelliler girişinin tadilatı, engelli tuvaleti yapımı, engelli girişi video gözetim sisteminin kurulması gibi çalışmalar gerçekleştirildi.

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