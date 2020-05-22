TİKA'dan Ukrayna'da 600 aileye gıda ve hijyen malzemesi desteği Ukrayna Gıda ve Hijyen Destek Programı kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Ukrayna'nın farklı bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen paketleri dağıtıldı.

Ukrayna Gıda ve Hijyen Destek Programı kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Ukrayna'nın farklı bölgelerinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve hijyen paketleri dağıtıldı.

Gıda ürünleri ve Covid-19 pandemisiyle mücadelede kullanılan kişisel koruma malzemelerinden oluşan destek, Kiev, Herson ve Odesa bölgelerinde 600 aileye ulaştırıldı. Ramazan ayının dayanışma ruhunu da yansıtan destek, pandeminin etkisiyle yaşam koşulları daha da zorlaşan nüfusu hedef alıyor. Program kapsamında Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yanı sıra, Kırım Tatarlarının ve Ahıska Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Herson bölgesinde ve Gagauz Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Odesa bölgesinde kırsal kesimde yaşayan ailelere destek sağlandı.

TİKA, bu bölgelerde eğitim, sağlık ve su temini gibi alanlarda hayata geçirdiği projelerle bölge halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesine destek sağlıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA