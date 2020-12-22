TİKA'dan Uganda'da eğitim altyapısına destek
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TİKA'dan Uganda'da eğitim altyapısına destek

22.12.2020 11:12 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:17
TİKA'dan Uganda'da eğitim altyapısına destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı tarafından Uganda'nın Kamuli bölgesinde yer alan Starlight İlkokulunda inşa edilen 4 derslik ve 2 ofisli ek blok hizmete açıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı tarafından Uganda'nın Kamuli bölgesinde yer alan Starlight İlkokulunda inşa edilen 4 derslik ve 2 ofisli ek blok hizmete açıldı.

Eğitim altyapısı ve imkanlarının kısıtlı olduğu Uganda'da öğrenciler, kalabalık sınıflarda ve kötü şartlarda eğitim almak zorunda kalıyor. Fiziki koşulların yetersiz olduğu ve sınıf sayısının az olması sebebiyle tahtadan yapılmış, zemini toprak yapılarda 677 öğrencinin ders gördüğü Starlight İlkokuluna inşa edilen 250 öğrenci kapasiteli ek blok, öğrenciler tarafından sevinçle karşılandı.

Açılış töreninde konuşma yapan Uganda Cumhuriyeti Meclis Başkanı Rebecca Kadaga, eğitim alanında Türkiye'nin Uganda'ya verdiği destekten duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Türkiye Kampala Büyükelçisi Fikret Kerem Alp ise inşa edilen sınıfların 250 öğrenci kapasitesine sahip olduğunu belirterek, eğitim alanında Uganda ile iş birliği yapmaya devam edileceğini belirtti.

Açılış törenine Uganda Cumhuriyeti Meclis Başkanı Rebecca Kadaga, Türkiye Kampala Büyükelçisi Fikret Kerem Alp, TİKA Uganda Koordinatörü Yahya Acu, okul yönetimi, öğrenciler ve veliler katıldı. - ANKARA

TİKA'dan Uganda'da eğitim altyapısına destek
TİKA'dan Uganda'da eğitim altyapısına destek
TİKA'dan Uganda'da eğitim altyapısına destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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