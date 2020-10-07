TİKA'dan Tunus'un korona ile mücadelesine ambulans desteği
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TİKA'dan Tunus'un korona ile mücadelesine ambulans desteği

07.10.2020 15:57 | Son Güncelleme: 07.10.2020 16:01
TİKA'dan Tunus'un korona ile mücadelesine ambulans desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tunus'un Kovid-19'la Mücadelesine destek amacıyla Tunus Sağlık Bakanlığına bir adet tam teçhizatlı acil yardım ambulansı temin etti.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Tunus'un Kovid-19'la Mücadelesine destek amacıyla Tunus Sağlık Bakanlığına bir adet tam teçhizatlı acil yardım ambulansı temin etti.

TİKA, Tunus hükümetinin Covid-19 pandemisi ile mücadelesine katkı sağlamak amacıyla Tunus Sağlık Bakanlığına bir adet tam teçhizatlı acil yardım Ambulansı temin etti. TİKA tarafından Türkiye'den temin edilen ambulans, 6 ekim 2020'de Tunus'un La Goulette Limanında Tunus Sağlık Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.

TİKA bu yıl Nisan ayında, yine Covid-19'la mücadele kapsamında, Başkent Tunus'taki en büyük pandemi hastanesi olan Abderrahman Memi Kalp ve Göğüs Hastalıkları Hastanesine tıbbi görüntüleme sistemi hibe etmiş ve yine başkentte bulunan Wassila Bourguiba Kadın Doğum hastanesine çeşitli ekipman yardımında bulunmuştu. - ANKARA

TİKA'dan Tunus'un korona ile mücadelesine ambulans desteği
TİKA'dan Tunus'un korona ile mücadelesine ambulans desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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