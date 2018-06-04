Tika'dan Tunus Tarımına Destek

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tunus tarımına katkı vermek amacıyla Tunus Ulusal Tarım Araştırmaları Kurumu'na (INRAT) bağlı tarla bitkileri laboratuvarına ekipman desteği sağladı.

Başkentteki INRAT'ın merkezinde gerçekleştirilen teslim törenine, TİKA Tunus Koordinatör Vekili Seher Demiryürek, Tarım Bakanlığı Tarımsal Araştırma ve Yüksek Öğrenim Enstitüsü (IRESA) Başkanı İlyas Hamza, INRAT Müdürü Buzid Nasravi'nin yanı sıra laboratuvar araştırmacıları ve öğrenciler katıldı.

TİKA Tunus Koordinatör Vekili Demiryürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tunus'ta tarım sektörünün önemli istihdam kaynakları arasında yer aldığını belirterek, TİKA'nın Tunus tarımına ve çiftçisine destek vermek amacıyla tarım araştırmaları laboratuvar destek projesi gerçekleştirdiğini söyledi.

Tarım araştırmaları laboratuvarında Tunus çiftçileri için tahıl, bakliyat ve endüstriyel bitkilerin daha kaliteli tohumlarının üretileceğini kaydeden Demiryürek, DNA seviyesinde patojenlerle mücadele edebilecek tohumun üretilmesi için ileri teknoloji cihazlarının yanı sıra pipet, şırınga, tüp, eldiven gibi çeşitli laboratuvar malzemelerinin sağlandığını aktardı.

INRAT Müdürü Buzid Nasravi de TİKA'nın desteğiyle gerçekleşen bu proje neticesinde, laboratuvar ortamında üretilecek tohumlar ile Tunuslu çiftçilerin daha verimli ürünler almasına imkan sağlanacağını dile getirdi.