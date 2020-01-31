TİKA'dan Tunus'taki engellilere destek

31.01.2020 17:11 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:16

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tunus Sosyal İşler Bakanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten Essanad Engelliler İçin Sosyal Eğitim ve Ömür Boyu Bakım Merkezinin çamaşırhanesini yeniledi.



Proje kapsamında bir adet 55 kilogram kapasiteli çamaşır makinesi ile bir adet 35 kilogram kapasiteli çamaşır kurutma makinesi temin edildi. Başkent Tunus'ta 1996 yılında kurulmuş olan Essanad Engelliler İçin Sosyal Eğitim ve Ömür Boyu Bakım Merkezi, Tunus'ta kimsesiz ve birden fazla zihinsel ve/veya fiziksel engeli bulunan çocuk ve yetişkinlere ömür boyu barınma, bakım, eğitim, fizik tedavi ve psikoterapi hizmeti sunan tek kamu kuruluşu. Merkezde 104'ü 20 yaş üzeri olmak üzere toplam 134 ağır engelli birey ömür boyu bakım, eğitim ve tedavi hizmetinden faydalanıyor.



TİKA, Essanad Engelliler İçin Sosyal Eğitim ve Ömür Boyu Bakım Merkezinin 20 yılı aşkın süredir kullanılmakta olan ve artık fonksiyonunu yitirmiş olan çamaşırhanesini yenileyerek, Merkez'de yaşayan engelli bireylerin hijyenik bir ortama erişiminin kolaylaşmasına destek sağladı. - ANKARA

Kaynak: İHA