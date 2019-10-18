TİKA'dan Tunus'ta eğitime destek

18.10.2019 12:24

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tunus'taki Susa Lisesinde "Türk dili ve multimedya" sınıfı kurdu.



TİKA tarafından öğrencilerin Türkçe'ye büyük ilgi gösterdiği Susa Lisesinde 30 öğrenci kapasiteli bir Türk dili ve multimedya sınıfı oluşturuldu. Proje kapsamında donanımı gerçekleştirilen sınıfa masa, sıra, dolap gibi temel ekipmanın yanı sıra elektronik tahta, projeksiyon cihazı, dizüstü bilgisayar gibi interaktif dil eğitiminde ihtiyaç duyulan en ileri teknoloji cihazlar temin edildi. Sınıf Türkçe derslerinin yapılmadığı zamanlarda diğer dersler ve eğitim faaliyetleri için de kullanılabilecek.



Toplam 836 öğrencinin eğitim aldığı Susa Fen Lisesinde öğrencilerin seçmeli Türkçe derslerine ilgisi giderek daha da artıyor. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Tunus Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Tunus'ta görevlendirilen bir Türkçe öğretmeninin daimi olarak görev yaptığı lisede bu yıl 36 öğrenci seçmeli Türkçe dersini tercih etti. Ayrıca Susa Lisesi öğrencilerinden 2 tanesi Türkiye Burslusu olmaya hak kazanarak, yükseköğrenimine Türkiye'de devam etme imkanı elde etti. - ANKARA

Kaynak: İHA