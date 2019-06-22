TİKA'dan Tunus emniyeti ve jandarmasına acil müdahale eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Türkiye Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde Tunus'un Kayravan kentinde Tunuslu emniyet ve jandarma teşkilatı personeline yönelik verdiği eğitim sona erdi.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliğinde Tunus Emniyet ve Jandarma Teşkilatı personeline yönelik 10 - 21 Haziran 2019'da Tunus'un Kayravan Vilayetinde Acil Müdahale Eğitimi Kursu düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye ile güvenlik iş birliği içerisinde olan dost ülkelerin emniyet teşkilatları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, özellikle polis eğitim kurumları arasında eşgüdüm ve iş birliğinin sağlanması amacıyla 2007'den bu yana "Uluslararası Polis Eğitimi İş Birliği Projesi" yürütüldüğü ifade edildi.

TİKA'nın açıklamasında, bu kapsamda Tunus ile 2012'den bu yana iki ülke teşkilatlarının sahip oldukları tecrübelerin karşılıklı olarak paylaşılması, suçla mücadelede ortak bilinç geliştirme ve terminolojilerde birlik sağlanması amacıyla söz konusu kurslardan toplam 892 Tunuslu güvenlik kuvvetleri mensubunun faydalandığı kaydedildi.

Proje kapsamında, 2019 eğitim programına dahil edilen Tunus emniyet ve jandarma teşkilatları personeline yönelik 10 - 21 Haziran'da Kayravan vilayetinde Acil Müdahale Eğitimi Kursu düzenlendiği dile getirilen açıklamada, kursa Tunus polisi ve jandarmasından 20 personelin katıldığı aktarıldı.

Açıklamada, Acil Müdahale Eğitimi Kursunda katılımcılara emniyet kuralları hakkında bilgilendirme ve çeşitli konularda teorik ve uygulamalı eğitimler verildiği belirtildi.

TİKA'nın açıklamasında ayrıca 2019 yılı eğitim programı kapsamında Türkiye'de "Terörizme Karşı Önemli Tesisleri Koruma Eğitimi" ve "Polis Liderliği ve Operasyon Yönetimi Eğitimi" konularında eğitim programı düzenlenmesi planlandığı ifade edildi.

Kaynak: AA