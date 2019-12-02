TİKA'dan Trablus Sanat Teknikleri Yüksek Enstitüsüne ekipman desteği

02.12.2019 10:50 | Son Güncelleme: 02.12.2019 11:08

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA), Libya'daki Trablus Sanat Teknikleri Yüksek Enstitüsüne teknik ekipman desteği sağlandı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamada, Libya Eğitim Bakanlığı ile mesleki eğitim alanındaki iş birliği imkanlarının geliştirilmesi ve Türkiye'nin mesleki eğitim alanında sahip olduğu tecrübe birikiminin Libya'ya aktarılması amacıyla hayata geçirilen projeler kapsamında, Trablus Sanat Teknikleri Yüksek Enstitüsüne profesyonel kamera ve diğer teknik ekipman desteğinde bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, projeler kapsamında ayrıca Türkiye'den de gelecek bir eğitici rehberliğinde medya alanında mesleki eğitim kursları düzenlenmesinin planlandığı ifade edildi.

TİKA, Anadolu Ajansı (AA) ve TRT iş birliğinde hayata geçirilen medya eğitimleri projeleri kapsamında 9 Haziran-6 Temmuz'da "kameramanlık", "ışık yönetmenliği", "ses yönetmenliği" ve "görsel medya bilişim teknolojileri" eğitimleri düzenlenmişti. Eğitimlere, söz konusu enstitüden 5 öğretim görevlisi katılmıştı.

Kaynak: AA