TİKA'dan Tayland'da 1200 aileye gıda yardımı
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TİKA'dan Tayland'da 1200 aileye gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tayland'ın güneyinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

TİKA'dan Tayland'da 1200 aileye gıda yardımı
24.06.2020 16:23 | Son Güncelleme: 24.06.2020 16:54

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tayland'ın güneyinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçim sıkıntısı yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu.

TİKA, Türkiye'nin Bangkok Büyükelçiliği ve Tayland Şeyhülislamlığına bağlı Merkezi İslam Konseyinin (CICOT) koordinasyonunda yapılan yardımı kapsamında ülkenin güneyindeki Songkla kenti ve civarında 1200 aileye temel gıda kolileri dağıtıldı.

CICOT ve yerel yönetim yetkililerinin yardımıyla gerçekleştirilen dağıtıma katılan CICOT Genel Sekreteri ve Tayland-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu Üyesi Dr. Surin Palarea, Müslüman toplumuna desteklerinden ötürü TİKA'ya ve Türk Büyükelçiliğine teşekkür etti.

AA muhabirine konuşan Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün, TİKA'nın bölgedeki yardımlarının önemine dikkat çekerek, "Kovid-19'un tüm ülkeleri olumsuz etkilediği bu dönemde Taylandlı dostlarımıza TİKA sayesinde Türkiye'den şefkatle ulaştırdığımız bu yardım için çok mutluyum. Yardımımız, bu zor günlerde coğrafi olarak uzak olsa da Tayland ile aramızdaki bağların kalben daha güçlenmesine vesile oldu." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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