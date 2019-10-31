TİKA'dan Tanzanya'da balıkçılara ekipman desteği

31.10.2019 12:06

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tanzanya'nın Tumbatu Adası'nda balıkçılara ekipman desteği sağladı.

TİKA tarafından gerçekleştirilen balıkçılık ekipmanı desteği projesinin teslim töreni Unguja Adası'nın kuzeyinde yer alan Mkokotoni bölgesinde yapıldı.

Mkokotoni Mesleki Eğitim Merkezi'nde yerel yöneticilerin, halkın ve balıkçıların katılımı ile düzenlenen törende Tumbatu Balıkçılar Birliğinden Khatibu Habibi Ali, TİKA'ya sağladığı proje desteğinden ötürü teşekkür etti.

Ali, projenin Tumbatu Adası'nda balıkçılıkla geçimini sürdüren yerel halkın sosyo ekonomik gelişmesine katkı vermesi açısından oldukça önemli olduğunun altını çizdi.

Tumbatu Milletvekili Juma Hija da Tumbatu Balıkçılar Birliği üyelerinin kullanacağı ekipmanların birlik adına teslim alındığını söyleyerek, bölge halkının kalkınmasına yönelik verdiği destek ve çabalarından dolayı TİKA'ya teşekkürlerini iletti.

TİKA yetkilileri ise projenin, geçimini balıkçılıkla sağlayan bölge halkı için önemli olduğunu belirterek, bölge halkının gelir düzeyinin artırılmasına katkı sağlayacağını ve istihdam yaratacağını kaydetti.

Kaynak: AA