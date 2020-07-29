TİKA'dan Tacikistan Sağlık Bakanlığına cenaze nakil aracı desteği
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TİKA'dan Tacikistan Sağlık Bakanlığına cenaze nakil aracı desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), cenaze nakil işlemlerinde kullanılmak üzere Türkiye'de özel olarak imal edilen 2 aracı Tacikistan Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim etti.

TİKA'dan Tacikistan Sağlık Bakanlığına cenaze nakil aracı desteği
29.07.2020 23:07 | Son Güncelleme: 30.07.2020 00:30

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), cenaze nakil işlemlerinde kullanılmak üzere Türkiye'de özel olarak imal edilen 2 aracı Tacikistan Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim etti.

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleştirilen teslim töreninde Bakan Cemaliddin Abdullazade, Duşanbe Sağlık Müdürü Huşvaht Şarifzo ve TİKA Duşanbe Program Koordinatörlüğü yetkileri hazır bulundu.

Abdullazade, törende yaptığı konuşmada, projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Şarifzo da desteklerinden dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

Araçların biri Duşanbe'deki cenaze nakil işlemlerinde kullanılmak üzere Duşanbe Belediyesi Sağlık Müdürlüğüne, diğeri başkent dışındaki cenaze nakil işlemlerinde kullanılmak üzere Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına teslim edildi.

Türkiye'de imal edilen ve aynı anda 4 cenaze taşıyasilen araçlar, soğutuculu bölümleri sayesinde uzak mesafelere nakli mümkün kılıyor. Çift kabinli olarak imal edilen araçlar, aynı zamanda vefat eden kişinin yakınlarının da aynı araçta cenazeye refakat edebilmelerine olanak sağlıyor.

Tacikistan'da cenaze nakil işlemlerinde ambulansların kullanılmasından dolayı sağlık hizmetlerinde aksamalar yaşanıyor.

Kaynak: AA

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