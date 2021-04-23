TİKA'dan Tacikistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı
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TİKA'dan Tacikistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

TİKA'dan Tacikistan'daki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı
Anadolu Ajansı / Gökhan Varan - Haberler | Güncel

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Erenler Sofrası Ramazan Programı kapsamında Tacikistan'ın Rudaki ve Ayni bölgelerinde ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımı yaptı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Erenler Sofrası Ramazan Programı kapsamında Tacikistan'ın Rudaki ve Ayni bölgelerinde ihtiyaç sahibi 500 aileye gıda yardımı yaptı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, Tacikistan Devlet Sosyal Ajansı ve yerel belediyeler iş birliğinde gerçekleştirilen dağıtım programında, ulaştırılan yardım kolileri ile ihtiyaç sahibi ailelere 27 ton gıda yardımı yapıldı.

İlerleyen günlerde Duşanbe, Darvaz ve Horasan bölgelerinde ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi dağıtımı devam edecek, Duşanbe'deki yardımlar da ağırlıklı olarak savaş gazilerine yapılacak.

Ramazanda toplam 1500 aileye gıda yardımı ulaştırılacak

Bu sene Afganistan'da ramazan ayının ilk sofrasını Kapisa ilinde kuran TİKA, kardeş Afgan halkının ramazanını daha rahat geçirebilmesi için gıda yardım programlarını ülkenin farklı illerinde sürdürecek.

Lağman, Uruzgan, Parvan, Meydan Vardak vilayetlerinde gerçekleştirilecek gıda yardımı programlarıyla ramazan boyunca toplam 1500 aileye gıda yardımı ulaştırılacak.

TİKA, Tacikistan'da faaliyetlerine başladığı 1992'den beri ülkenin kalkınma ihtiyaçlarını ve hedeflerini göz önünde bulundurarak halkın yaşam standartlarını iyileştirmeyi amaçlayan 500'e yakın eğitim, sağlık, tarım, meslek edindirme ve kurumsal kapasite geliştirme projesini hayata geçirdi.

Kurum bu sene Erenler Sofrası programı kapsamında dünyanın dört bir yanındaki 87 ülkeye ramazan yardımları ulaştırmayı planlıyor.

TİKA'nın geleneksel iftar programları yerine 2020'de yapıldığı gibi bu yılki yardım programları da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın şartlarına uygun şekilde revize edilerek, gıda dağıtım programı olarak gerçekleşiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Varan

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