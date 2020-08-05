TİKA'dan Tacikistan'a yenidoğan işitme tarama cihazları desteği
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TİKA'dan Tacikistan'a yenidoğan işitme tarama cihazları desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bir hastaneye işitme kaybı tespit edilen bebeklerin daha ileri bir testten geçirilmesi için ihtiyaç duyulan klinik bera cihazları hibe etti.

TİKA'dan Tacikistan'a yenidoğan işitme tarama cihazları desteği
05.08.2020 16:31 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:52

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de bir hastaneye işitme kaybı tespit edilen bebeklerin daha ileri bir testten geçirilmesi için ihtiyaç duyulan klinik bera cihazları hibe etti.

TİKA'nın Tacikistan'da yürüttüğü "Ana-Çocuk Sağlığını Destekleme Programı" kapsamında hibe edilen cihazların teslim törenine, Tacikistan Sağlık Bakanı Jamoliddin Abdullo Abdullozoda katıldı.

Abdullozoda, TİKA'nın ana çocuk sağlığı alanında yürüttüğü projelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, benzer projelerin ilerleyen dönemde de artarak devam etmesi arzusunda olduklarını belirtti.

TİKA'nın 2018'de başlattığı program kapsamında ilk aşamada Tacikistan'ın farklı bölgelerinden seçilen 33 doktora, yenidoğan bebeklerde işitme tarama testi konusunda Türkiye'den getirilen uzman doktorlarca eğitim verilmişti.

Eğitim programında başarılı olan 8 Tacik doktor, Türkiye'ye gönderilmiş ve daha ileri bir eğitim almıştı.

Bir sonraki aşamada, Türkiye'de eğitim gören Tacik doktorların görev yaptığı 4 ayrı bölgedeki hastanelere işitme tarama cihazları temin edilmişti.

Son aşamada hibe edilen klinik bera cihazları ile işitme kaybı tespit edilen bebeğin, işitme kaybı seviyesinin tam olarak tespit edilmesi ve ne şekilde tedavi edilmesi gerektiğinin belirlenmesi mümkün olabilecek.

Kaynak: AA

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