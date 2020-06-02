TİKA'dan Tacikistan'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi malzeme desteği
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TİKA'dan Tacikistan'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi malzeme desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Tacikistan'ın sağlık personeline koruyucu tıbbi malzeme yardımında bulundu.

TİKA'dan Tacikistan'a Kovid-19'la mücadele için tıbbi malzeme desteği
02.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 02.06.2020 13:04

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Tacikistan'ın sağlık personeline koruyucu tıbbi malzeme yardımında bulundu.

TİKA tarafından temin edilen 70 bin adet koruyucu maske ve 1000 adet tıbbi tulumdan oluşan tıbbi malzemeler, düzenlenen törenle Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığına teslim edildi.

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakan Yardımcısı Saida Umarzoda, törende yaptığı konuşmada, TİKA'nın bugüne kadar Tacikistan'da Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nin kurulması, Tursunzade Şehri Çocuk Enfeksiyon Hastanesinin tadilatı ve Çağdaş Diyabet Okulunun hayata geçirilmesi gibi projeleri gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Umarzoda, tıbbi malzemelerin ülkenin salgınla mücadelesine önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Tıbbi malzemeler, sağlık çalışanlarının yanı sıra risk grubunda yer alan gümrük ve sınır koruma görevlilerine dağıtılacak.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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