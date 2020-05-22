TİKA'dan Sudan'da ihtiyaç sahibi ailelere 34 ton gıda yardımı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TİKA'dan Sudan'da ihtiyaç sahibi ailelere 34 ton gıda yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Sudan'ın, Ertire sınırındaki Kesele eyaletinde ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi 2 bin aileye 34 ton gıda malzemesi yardımı yapıldı.

22.05.2020 22:38 | Son Güncelleme: 22.05.2020 22:43

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Sudan'ın, Ertire sınırındaki Kesele eyaletinde ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi 2 bin aileye 34 ton gıda malzemesi yardımı yapıldı.

TİKA Hartum Koordinatörü Bilal Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) ile mücadele eden Sudan'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle bazı ailelerin, özellikle de sınır bölgelerindeki mültecilerin temel gıda maddelerine erişmekte güçlük çektiğini belirtti.

Özden, Kesele eyaletindeki mülteci kamplarında yaşayan Eritreli 2 bin aileye 34 ton gıda paketi teslim edildiğini vurguladı.

Şubatta mülteci kamplarını ziyaret ettiklerini dile getiren Özden, TİKA tarafından bu yıl ilk kez proje gerçekleştirilen Eritreli mülteciler için gelecek günlerde uluslararası kalkınma iş birliği temelli projelerin de gündeme gelebileceğini kaydetti.

TİKA'dan Sudan'da ihtiyaç sahibi ailelere 34 ton gıda yardımı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi Haber
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, camilerle ilgili 81 il valiliğine 19 maddelik genelge gönderdi
İmamoğlu'ndan 'Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?' sorusuna cevap Haber
İmamoğlu'ndan "Model gibi poz veren eşinizi kıskandınız mı?" sorusuna cevap
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu Haber
Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız Haber
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü Haber
Satmak istediği otomobilinin arızalarını söyleyen eksperi öldürdü
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı Haber
Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu 'Allah'tan korkun' diyerek sitem etti
Canlı yayında büyük ayıp! Davutoğlu "Allah'tan korkun" diyerek sitem etti
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Çin Devlet Başkanı'na hediye sabun gönderdi, yüklü miktarda siparişi kaptı
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bir aydır vakanın görülmediği Artvin'de, 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Gözü gibi baktığı 1951 model Fiat Topolino marka klasik otomobilini gören hayran kalıyor
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı
Ali Babacan'dan MHP'nin seçim kanunuyla ilgili teklifine ilk tepki: Bunlar korku adımı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Alparslan Kuytul, koronavirüs tedbirlerini protesto etmek için vakıf üyeleriyle sokakta namaz kıldı
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Ali Babacan'ı eleştirdi: Kime yutturuyorsun?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Ali Babacan'ı eleştirdi: Kime yutturuyorsun?
UNICEF'ten dünyaya uyarı: 6 ayda, her gün 6 bin çocuk ölebilir
UNICEF'ten dünyaya uyarı: 6 ayda, her gün 6 bin çocuk ölebilir
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü
Korkunç katliam! Tartıştığı arkadaşlarını av tüfeğiyle öldürdü
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Alışveriş yapacaklar dikkat! İşte 4 günlük sokağa çıkma yasağında açık olacak işletmeler
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
Son dakika: Pakistan'da uçağın düştüğü olay yerinden ilk görüntüler
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Cemal Kaşıkçı'nın oğlu, babasını öldürüp parçalara ayıran katillerini affettiklerini duyurdu
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
Sevilen doktor, 1 hafta önce yakalandığı koronavirüs salgınına yenik düştü
Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu
Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Yaprak Sultan, kilosu yüzünden eleştirilince tüp mide ameliyatı oldu
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Erdoğan'ın test ettiği Türkiye'nin zırhlı pikap aracı Tulga, seri üretime hazır
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Taşlı sopalı aşiret kavgası kamerada: 5'i ağır 8 kişi yaralandı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Hastaları bikiniyle tedavi ederek ülkeyi karıştıran hemşirenin kim olduğu ortaya çıktı
Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı
Bodrum'da bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor! 24 saatte 10 bin araç giriş yaptı
MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi
MHP ile DEVA Partisi arasında FETÖ tartışması büyüyor! Babacan'ın ekibinden yanıt geldi
Hafter milisleri, başkentin güneyinden çekilirken DEAŞ'ın mayın tuzaklama taktiğine başvurdu
Hafter milisleri, başkentin güneyinden çekilirken DEAŞ'ın mayın tuzaklama taktiğine başvurdu
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti
Son dakika: Pakistan'da 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü: Yolcuların tamamı hayatını kaybetti
Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi
Son dakika: RTÜK, Sevda Noyan sözleri nedeniyle Ülke TV'ye 3 kez program durdurma cezası verdi
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek yapıyorum
İmkansızlıklar içinde çektiği yemek videolarıyla fenomen olan Taha Duymaz: Alabildiğim 3 malzemeyle farklı yemek...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Onur Saylak Demet Akalın Yılmaz Erdoğan Mehmet Ali Erbil
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Ivan Obradovic Kenan Sofuoğlu
Daha Fazla İzmir Namaz Karaçi Fenerbahçe
Şu an buradasınız: TİKA'dan Sudan'da ihtiyaç sahibi ailelere 34 ton gıda yardımı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.5.2020 22:43:51. #1.15#
title