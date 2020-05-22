TİKA'dan Sudan'da ihtiyaç sahibi ailelere 34 ton gıda yardımı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Sudan'ın, Ertire sınırındaki Kesele eyaletinde ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi 2 bin aileye 34 ton gıda malzemesi yardımı yapıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Sudan'ın, Ertire sınırındaki Kesele eyaletinde ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi 2 bin aileye 34 ton gıda malzemesi yardımı yapıldı.

TİKA Hartum Koordinatörü Bilal Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) ile mücadele eden Sudan'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle bazı ailelerin, özellikle de sınır bölgelerindeki mültecilerin temel gıda maddelerine erişmekte güçlük çektiğini belirtti.

Özden, Kesele eyaletindeki mülteci kamplarında yaşayan Eritreli 2 bin aileye 34 ton gıda paketi teslim edildiğini vurguladı.

Şubatta mülteci kamplarını ziyaret ettiklerini dile getiren Özden, TİKA tarafından bu yıl ilk kez proje gerçekleştirilen Eritreli mülteciler için gelecek günlerde uluslararası kalkınma iş birliği temelli projelerin de gündeme gelebileceğini kaydetti.

Kaynak: AA