Tika'dan Somali'ye Ekipman Desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Somali'de Mogadişu Belediyesine şehir altyapısında kullanılmak üzere makine ve ekipman desteğinde bulunuldu.



2011 yılından bu yana Somali'de pek çok büyük projeyi başarıyla tamamlayan TİKA, Somali'nin en büyük şehri ve başkenti Mogadişu Belediyesine şehir altyapısında kullanılmak üzere makine, ekipman ve tesis desteğinde bulundu. Somali'de 1990 yılında başlayan iç savaş sebebiyle özellikle Mogadişu'da bütün şehir altyapısı çöktü. TİKA'nın uyguladığı proje sayesinde şehir merkezinde savaştan sonra ilk defa 34 kilometre asfalt yol yapılarak, yolların etrafı çevre düzenlemesinin yanı sıra solar aydınlatma sistemine sahip aydınlatma direkleriyle donatıldı.



TİKA'nın uyguladığı Mogadişu Asfalt Yol Rehabiltasyon Projesi kapsamında kullanılan makine, ekipman ve tesisler, şehir altyapı hizmetlerinde kullanılmak üzere Mogadişu Belediyesine teslim edildi. Törende makine ekipmanlarını Mogadişu Belediye Başkan Yardımcısı Aadan Sheikh Calı Fııdow teslim aldı. - ANKARA